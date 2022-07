Patriota e Republicanos lideram pedidos de registro de candidaturas

publicidade

Dos 366 pedidos de registro de candidatura para as eleições deste ano contabilizados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até o início desta quarta-feira (27), o Patriota e o Republicanos são os partidos com mais homologações: 87 e 86, respectivamente. Confira a situação abaixo:

• Patriota: 87

• Republicanos: 86

• Pode: 81

• PSOL: 27

• União Brasil: 26

• PT: 20

• Novo: 18

• PV: 9

• PSB: 5

• PCdoB: 4

• Rede: 3

Ao todo, o cargo de deputado federal é o que tem mais pedidos: 169. Para deputado estadual, são 162. Os dados são do portal DivulgaCandContas, do TSE.

Os números mostram ainda que cadeiras com maior destaque devem ser seguradas pelos partidos para o lançamento nos últimos dias do prazo, para um tempo maior de movimentação de alianças e quadros políticos.

Apenas um governador, um vice-governador e três senadores registraram a candidatura no sistema do TSE, que ainda não recebeu, por exemplo, pedidos de presidenciáveis. O registro é feito após as convenções partidárias e deve conter uma série de informações detalhadas do político, como lista de bens declarados, proposta de governo e relação de vice ou suplentes.

Pedido por estado

A maior parte das homologações vem do Rio Grande do Sul, com 81. Pernambuco (56), Minas Gerais (53) e Mato Grosso (42) estão na sequência. Para a candidatura se tornar válida, os políticos devem aguardar o julgamento do TSE.

Entre os recortes, o portal mostra que 67% dos pedidos de registro são de homens e 33%, de mulheres, com o grupo de pessoas entre 45 e 49 anos liderando a faixa etária. Mais da metade dos candidatos, 50,5%, são brancos, enquanto 37,7% são pardos e 10,6% são pretos.

A permissão para que legendas, federações e coligações solicitem a inscrição de candidaturas começou há uma semana (na quarta-feira, dia 20) e termina em 15 de agosto.