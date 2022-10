Piauí: Rafael Fonteles (PT) é eleito governador no primeiro turno

publicidade

O candidato Rafael Fontelles (PT) foi eleito governador do Piauí com 1.003.132 votos, o que equivale a 56,59%. Com 92,13% das urnas apuradas, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Fonteles foi eleito governador no primeiro turno. O candidato Silvio Mendes (União Brasil) obteve 753.768, o que equivale a 42,06% dos votos.

O petista concorreu com Silvio Mendes (União Brasil), Gessy Lima (PSC), Maria de Lourdes Melo (PCO), Geraldo Carvalho (PSTU), Gustavo Henrique (Patriota), e Ravenna Castro (PMN).

A atual governadora do estado é Maria Regina Sousa (PT), de 71 anos, foi a primeira mulher a assumir efetivamente o cargo, após a renúncia de Wellington Dias (PT). Fonteles é professor de economia matemática. Ele foi deputado federal e estadual e assumiu a Secretaria de Fazenda do Estado. Foi eleito duas vezes presidente do Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal), cargo do qual se afastou em março para disputar o governo estadual.

