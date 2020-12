Prefeito de Caxias recebe o prefeito e a vice-prefeita eleitos

publicidade

O prefeito de Caxias, Flávio Cassina, e o vice-prefeito, Edio Elói Frizzo, receberam na tarde desta segunda-feira o prefeito eleito Adiló Didomenico e a vice-prefeita Paula Ioris. A visita foi de cortesia dos vencedores do pleito municipal. Cassina e Frizzo parabenizaram Adiló e Paula mais uma vez pela vitória nas urnas e aproveitaram para informar que o secretariado está à disposição para os trabalhos de transição.

Adiló, informou que pretende iniciar a transição, ainda nesta semana e o seu secretariado deve ser anunciado na segunda quinzena de dezembro.

O primeiro dia do prefeito eleito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, foi de entrevistas aos veículos de comunicação da cidade. Em entrevista ao Correio do Povo, Adiló Didomenico, reforçou que uma das suas principais preocupações é o combate a pandemia do novo coronavírus e nesse sentido disse que vai conversar com o prefeito Flávio Cassina para reforçar o trabalho de conscientização da população nos cuidados para evitar o contágio com a Covid-19. Ele destacou que o fechamento das atividades econômicas não é a solução, mas que é necessário reforçar os protocolos de segurança.

Adiló adiantou que vai pedir ao prefeito Cassina para que encaminhe, ainda nesse ano, para a Câmara de Vereadores, projeto de revisão do Código de Obras e do Código de Posturas. Ele acredita que a modernização dessa legislação é imprescindível para agilizar a liberação de projetos no setor da construção civil que é um dos principais geradores de emprego. O prefeito eleito disse ainda que vai adotar medidas para recuperar o trade turístico e incentivar projetos de inovação e tecnologia que também são importantes segmentos de abertura de vagas de trabalho.

Na área da saúde, Adiló Didomenico, afirmou que é preciso melhorar a gestão para que os recursos sejam melhor aplicados e assim garantir mais qualidade nos serviços oferecidos para a população.

