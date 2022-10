Presidente grava vídeo e pede que eleitor seja 'fiscal de Bolsonaro'

publicidade

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), gravou um vídeo em que pede ao eleitor para que seja "fiscal" neste domingo (30), data do segundo turno da eleição brasileira de 2022.

"Neste próximo domingo, agora, amanhã, seja fiscal do Bolsonaro. Você, lá no local de votação, vai ficar de olho, vai ficar ligado em tudo o que acontece lá dentro. Ajude o nosso Brasil. Você será fiscal do Brasil", disse.

No vídeo, Bolsonaro não detalha como seria a fiscalização realizada pelo eleitor. O PL criou um site para o cadastro dos "fiscais" e, na página, é possível registrar uma ocorrência de eventual irregularidade eleitoral.

Veja Também

Valdemar Costa Neto

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também gravou um vídeo pedindo aos filiados da legenda que fiscalizem o processo eleitoral. "Neste domingo, nós vamos eleger novamente o presidente Bolsonaro. E, para isso, precisamos de vocês. É importante que vocês saibam que estamos à frente nas pesquisas, mas, por enquanto, a margem é muito pequena. Aquela diferença no primeiro turno, de seis milhões de votos, nós já tiramos", afirmou.

"Agora, peço a todos os filiados do Partido Liberal para fiscalizarem a eleição em cada colégio eleitoral desse país. É importantíssima a participação de todos. Conversem com os presidentes municipais, presidentes estaduais e organizem o processo de fiscalização", completou.