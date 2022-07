PSB aprova indicação de Alckmin como vice na chapa de Lula

publicidade

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) aprovou nesta sexta-feira a indicação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa do ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é candidato ao Palácio do Planalto pelo PT. A confirmação ocorreu logo no início da convenção nacional do PSB, em Brasília, com a presença de Lula.

A aprovação foi por aclamação - ou seja, os presentes manifestaram apoio a Alckmin de forma verbal. Lula está em primeiro lugar nas pesquisas que apuram a disputa presidencial, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) está em segundo lugar.

O ex-presidente foi oficializado candidato do PT na semana passada, em convenção nacional protocolar, que não teve a presença do presidenciável. No mesmo dia, foi feita a Convenção Nacional da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV), que indicou a chapa para registro, oficializando a candidatura.

A convenção ocorre dentro do prazo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou o intervalo entre 20 de julho e 5 de agosto para os partidos baterem o martelo sobre os nomes que disputarão as eleições deste ano e anunciarem "candidatas e candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador e respectivos suplentes, deputado federal, deputado estadual e distrital".

Veja Também