PSB confirma Beto Albuquerque, mas mantém chapa aberta após debate na convenção

O PSB confirmou o nome de Beto Albuquerque na disputa ao governo do Estado, mas manteve o restante da chapa aberta na esperança de fechar com apoio do PDT ou da federação encabeçada pelo PT. A convenção do partido, na manhã de sábado, no Teatro Dante Barone, em Porto Alegre, reforçou a candidatura própria, como já era esperado, mas se engana quem pensa que não houve espaço para a discussão. Os representantes do partido deliberaram para que a executiva estadual siga tratativas e decida a situação dentro do prazo legal da homologação das candidaturas, analisando a situação de outras legendas que ainda não realizaram suas convenções. No entanto, os momentos que antecederam essa definição suscitaram acalorado debate entre os presentes.

Quadros como o vereador de Porto Alegre, Airto Ferronato, e o ex-governador do Estado, Vicente Bogo, entre outros, colocaram seus nomes à disposição para concorrer ao cargo de Senador. Ferronato insistiu para que o PSB escolhesse, já na convenção, o nome a senador, ficando o posto de vice apenas em aberto. A proposta dividiu os presentes no Dante Barone, dando início a um debate que transcendeu a tribuna, com manifestações mais entusiasmadas também de quem estava na plateia.

A executiva, no entanto, entende que isso limitaria o partido a realizar negociações com outras legendas. Assim, duas propostas foram colocadas em votação, uma para a homologação de Beto dando poderes à executiva para escolher o restante da composição da chapa e outra definindo, além de Beto, o nome do senador, havendo maioria pela primeira. "Reservamos até o último minuto para que tenhamos duas vagas majoritárias para serem conversadas", afirma o presidente estadual do partido Mário Bruck.

Conversas seguem

Bruck enfatiza que ainda não dá como certo o encerramento das conversas com o PDT, nem mesmo com a federação encabeçada pelo PT. "Nós mantemos um diálogo aberto com o PDT. Até os congressos que eles vão realizar há possibilidade de avançarmos. Também temos congresso com a federação liderada pelo PT", disse. Questionado se o PSB não abre mão de encabeçar a chapa para que esses diálogos avancem, Bruck diz que conversar pode até conversar, mas que não vê melhor quadro que não Beto Albuquerque."Temos convicção que o candidato que tem melhor performance para liderar uma frente democrática e ir para um segundo turno é o Beto Albuqurque".



Beto Albuquerque participou de forma virtual por meio de um telão.Foto: Daniela Barcellos / Divulgação / CP



Com Covid-19, o agora candidato ao governo do RS participou do evento de forma virtual, antes das deliberações. Para Bruck, os outros candidatos do campo da esquerda estão restritos aos eleitores da esquerda, enquanto Beto transita da esquerda para o centro. “Vivemos um momento que é preciso formar pactos em torno de compromissos comuns. E acima de tudo, o RS precisa se unir para defender os que mais precisam”, disse Beto. Ele lamentou que os partidos do campo da esquerda e centro-esquerda não tenham chegado ainda a um consenso.





Nominatas aprovadas

O encontro anunciou 24 nomes que buscam assento na Câmara dos Deputados, em Brasília. Entre os candidatos estão Heitor Schuch, que busca reeleição, Dalciso Oliveira, atualmente deputado estadual, e do presidente estadual do partido, Mario Bruck.

Para disputa de vagas na Assembleia Legislativa, a sigla elencou 39 filiados na nominata. Elton Weber busca renovar assento. José Luiz Stédile, que foi secretário de Obras, no governo Leite, também busca vaga no parlamento estadual.

Citando o pouco tempo de propaganda em caso de chapa pura, Stédile sugeriu que candidatos das proporcionais cedessem seu espaço para dar mais visibilidade a Beto.





Nomes que disputarão cargos nas proporcionais subiram ao palco do Dante Barone. Foto: Mauro Schaefer