PSB irá compor equipe de transição do governo no Estado

O PSB aceitou o convite do governador eleito Eduardo Leite (PSDB) e irá integrar a equipe de transição do governo do Estado. O partido, que abriu apoio ao tucano no segundo turno das eleições, indicou os nomes de José Stédile, que foi secretário de Habitação e Obras durante a gestão de Leite, e Sanny Figueiredo, que concorreu ao Senado pelo partido, para comporem o time.

A decisão de participar foi aprovada pela executiva da sigla. Segundo o presidente da sigla, Mário Bruck, é o momento de "convergência de forças republicanas e democráticas em torno do objetivo comum de atender as prioridades da população e preservarmos a democracia", ressaltando ainda a proximidade do partido com o governo federal eleito. Geraldo Alckmin, recém filiado ao PSB, além de vice de Lula (PT), é coordenador da transição política entre as gestões.

No primeiro turno, após imbróglios envolvendo a pré-candidatura de Beto Albuquerque, o partido disputou com o nome do ex-vice governador Vicente Bogo, conquistando 0,27% dos votos. Conforme Bruck, o plano de governo de Bogo, pode ser aproveitado "em diversas áreas" pela gestão eleita.