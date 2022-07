PSol rejeita abrir mão da pré-candidatura de Pedro Ruas ao Palácio Piratini

publicidade

Faltando duas semanas para o início das convenções, o PSol rejeitou a possibilidade de abrir mão da sua pré-candidatura ao Piratini para apoiar o nome do PT na disputa. O tema foi discutido na noite desta segunda-feira durante reunião da executiva estadual. Apesar de alas minoritárias do partido defenderem a unificação das pré-candidaturas dos dois partidos, a executiva aprovou por maioria a continuidade da indicação do vereador Pedro Ruas ao Piratini.

Segundo a presidente estadual do PSol, Luciana Genro, será feita uma contraproposta ao PT, na qual Ruas fica na cabeça de chapa, segue mantida a candidatura de Roberto Robaina ao Senado, e a vaga de vice fica com a federação (PT, PCdoB e PV). O PT apresentou o nome de Edegar Pretto como pré-candidato ao Palácio Piratini.

Os dirigentes entendem ainda que houve demora para que o PT e demais partidos da federação procurassem, de forma oficial, o PSol para tratar do tema. Além disso, entendem que o nome de Ruas tem maior penetração em campos que não integram a esquerda que o nome de Pretto.

Nos bastidores havia a expectativa de que a reunião desta noite pudesse indicar uma união das siglas. Mais cedo, o vereador Matheus Gomes (PSol) defendeu a parceria. “O PSol tem um acúmulo estratégico na Capital, como o partido mais votado do Legislativo e muita força nos movimentos sociais. Cabe a humildade de reconhecer que estamos num estágio diferente no interior. O RS é populoso e isso fará diferença nessa eleição acirrada”, destacou Matheus Gomes, que é pré-candidato à Assembleia.