Ranolfo e Leite anunciam primeiros três nomes da transição

publicidade

O governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), acompanhado pelo governador eleito, Eduardo Leite (PSDB), anunciou no final da manhã desta terça-feira os três primeiros nomes da equipe de transição de governo.

Conforme Ranolfo, por parte da atual administração participarão o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Cláudio Gastal, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Leite informou que ainda não há nomes decididos por parte do governo eleito, o que deve ocorrer até o final desta semana. Mas ressalvou que, em função da continuidade entre as duas administrações, não há prejuízo para o início dos trabalhos que começam imediatamente.

A transição ocorrerá no 21° andar do Centro Administrativo já que o espaço que era utilizado para os trabalhos até 2018, o Centro de Treinamento da Procergs, na zona Sul da Capital, agora é ocupado pela Secretaria da Segurança.

Veja Também

As informações foram anunciadas ao término da primeira reunião da transição, que ocorreu no Piratini. Questionado sobre qual a primeira pauta a ser tratada com o governo federal eleito, Leite confirmou que encaminhará as tratativas a respeito da compensação das perdas com o ICMS. A informação havia sido adiantada na segunda-feira pelo Correio do Povo.

O governador eleito disse que até o momento não fez contato com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de forma a respeitar o período movimentado que marca as primeiras horas após as eleições, mas que fará o gesto em breve. Já Ranolfo informou que, organizada a transição no RS, hoje, até o final do dia, vai contatar tanto Lula quanto o vice eleito, Geraldo Alckmin (PSB), para parabenizá-los pela vitória.