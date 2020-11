Reeleito em Santa Maria, Jorge Pozzobom fala em seguir projeto transformador

publicidade

Jorge Pozzobom (PSDB), 50 anos, reeleito prefeito de Santa Maria, se pronunciou após o resultado das eleições deste domingo. "O nosso projeto para os próximos quatro anos é dar continuidade ao que estamos colocando em execução, um projeto transformador. O nosso projeto que iniciou em 2016 tem como foco toda Santa Maria”, destacou. “Vamos continuar nosso trabalho buscando uma cidade melhor. Mesmo com desafios da pandemia do coronavírus, o que estamos colocando em execução está transformando Santa Maria”, lembrou.

“Chegamos ao final da nossa campanha e o meu sentimento se resume em duas palavras: gratidão e verdade. A gratidão é por todo o carinho e o apoio que tive desde o início desta caminhada. A verdade é porque ela sempre esteve acima de tudo. Tivemos a oportunidade de mostrar aos santa-marienses boa parte do que fizemos e do que vamos fazer, de forma verdadeira e transparente. Muito obrigado a todos, de coração. E que Santa Maria possa seguir em frente”, declarou Pozzobom.

O atual prefeito foi reeleito com 57,29% dos votos contra 42,71% do adversário Sérgio Cechin (PP), atual vice-prefeito do município.

