Região Sul terá sol e temperatura agradável no domingo de eleição

O domingo de eleição será de sol e nuvens em quase toda a região Sul do país. De acordo com a previsão da MetSul, a temperatura será agradável no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Alguns pontos mais ao Leste do Sul, no entanto, podem ter chuva ou garoa, mas período serão passageiros.

Em Porto Alegre e Curitiba, por exemplo, as máximas devem oscilar entre 19 ºC e 21 ºC. A Capital gaúcha também deve contar com períodos de maior nebulosidade, além de precitação – que, caso ocorra, deve ser breve, fraca e passageira.

De acordo com a MetSul, todas as regiões do Brasil devem registrar precipitação no domingo, mas na maioria dos locais que tiverem chuva ela será isolada. Pancadas devem afetar principalmente a região amazônica, de menor densidade populacional do país, enquanto nos maiores colégios eleitorais do Brasil o tempo firme vai predominar na maioria das localidades.

