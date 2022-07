Republicanos confirma Mourão como candidato ao Senado no RS

publicidade

Pela primeira vez em sua história o Republicanos lança candidato ao Senado pelo RS. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi confirmado em convenção do partido na tarde deste sábado, na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Ele estará na chapa que tem Onyx Lorenzoni (PL), que participou do evento, na disputa pelo Palácio Piratini..

"Estamos aqui hoje porque temos fé. Sabemos que existe um ser maior que olha por todos nós. Acreditamos no nosso destino e que nós podemos fazer com que o Estado seja melhor que o RS possa ser. Um Estado acolhedor, com geração de emprego e renda para todos os gaúchos e gaúchas", disse Mourão. O candidato chamou de "extraordinário" o time de candidatos e candidatas presentes no plenário.

Mourão disse que quer ser senador para "legislar e julgar aqueles que não vêm sendo corretos em seu trabalho" e lutar por reformas que "promovam a liberdade de expressão, de religião, de não ter medo e de não ser coagido por ninguém". O candidato disse querer retribuir a nação que deu a oportunidade de vivenciar 50 anos pela pátria, sendo 46 no Exército e quatro como vice-presidente.

No evento, Onyx destacou o carinho com que o Republicanos o recebe e elogiou Mourão. "Hoje começa para valer a nossa luta no RS e no Brasil inteiro. Esse homem já se provou na vida militar e na de vice-presidente da República. Vamos ter um senador que vai nos representar como os velhos senadores gaúchos. Homens de voz forte, que defendiam os valores do RS", disse, citando como exemplos Pedro Simon e Paulo Brossard.

Presente em 153 municípios do Estado, que concentram cerca de 75% do total do eleitorado gaúcho, o Republicanos apresentou um crescimento no número de filiados de 36% em relação com a eleição de 2018. "É a consolidação da família republicana que representa vários sonhos, que passam por áreas importantes aceitas a nossa vida", disse o presidente estadual do partido no RS, o deputado federal Carlos Gomes, na abertura do evento.

O Republicanos apresentou uma nominata de 84 candidatos às proporcionais. São 32 postulantes ao cargo de deputado federal, entre eles o Tenente-coronel Zucco, que na eleição passada foi o deputado estadual mais votado, Franciane Bayer, que também tentará passar do legislativo estadual para o federal, Carlos Gomes, que busca reeleição e o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

Para a disputa na Assembleia Legislativa são 52 postulantes, entre eles Sérgio Peres e Fran Somensi, que tentam reeleição, e João Derly, que disputou a prefeitura de Porto Alegre em 2020. Carlos Gomes salientou a bravura dos candidatos às vagas proporcionais pela sigla como "instrumentos da democracia, da mudança e da transformação social".

