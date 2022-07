Saiba quem é Onyx Lorenzoni candidato ao governo do RS pelo PL

publicidade

Natural de Porto Alegre, Onyx Lorenzoni exerceu cinco mandatos como deputado federal, pelos partidos PFL e Dem. Em março deste ano, voltou ao Partido Liberal (PL), do qual fez parte de 1977 a 1997, após a fusão do Dem com o PSL. Em diversos momentos da carreira, licenciou-se dos mandatos como deputado federal para assumir ministérios do governo federal. Foi por quatro vezes ministro da Casa Civil, duas vezes ocupou a pasta do Trabalho e Presidência e também atuou como ministro da Cidadania. O candidato é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, o qual também faz parte do PL.

As bandeiras para a sua candidatura são: educação, turismo e segurança.

As promessas em relação à segurança incluem o aumento do efetivo na Brigada Militar e Polícia Civil. Em junho deste ano foi homologado o Regime de Recuperação Fiscal, o qual contém gastos pelos próximos dez anos para o pagamento da dívida pública com a União. Sobre o RRR, o candidato diz não concordar com a negociação, mas afirma que cumprirá o acordo.

No turismo, o candidato deseja transformar municípios do Estado em cidades similares a Gramado, para haver maior atração de turistas a pontos espalhados pelo RS.

*Supervisão Mauren Xavier