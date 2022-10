STF garante passe livre no transporte coletivo em Rio Grande no 2º turno das eleições

publicidade

Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Rio Grande terá passe livre no transporte público no segundo turno das eleições, que ocorre neste domingo. Após o pedido da Defensoria Pública Regional da cidade ter sido rejeitado para o primeiro turno, no início deste mês, o Tribunal de Justiça do Estado reviu sua posição.

A defensora pública que atuou no processo, Thaís Pastor Amorim Siqueira, ressaltou que a medida é essencial para viabilizar o exercício do direito fundamental ao voto, em especial para a camada mais vulnerabilizada da população, que depende do transporte gratuito para o deslocamento aos locais de votação.

“A concessão de isenção de tarifa permitirá aos eleitores hipossuficientes financeiramente o direito a escolher seus representantes, salientando que o voto é também uma obrigação constitucionalmente imposta a todos”, disse.

No primeiro turno, o magistrado plantonista que assinou o despacho havia afirmado que “interferir na gestão financeira do Executivo é algo que afronta o princípio da separação de poderes”, disse. O município alegou que não teria lei prévia nem previsão orçamentária para isto.

Em nova decisão do agravo, a desembargadora titular da 22ª Câmara Cível, Marilene Bonzanini, reconheceu como legítima a solicitação da Defensoria e determinou que fosse estabelecido o passe livre no transporte público no dia 30, entre 6h e 19h.

A prefeitura recorreu ao STF e na tarde desta quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes deferiu a liminar e manteve o passe livre na cidade. Segundo o procurador do município, Ênio Fernandez Júnior, o prejuízo com a gratuidade é de aproximadamente R$ 60 mil aos cofres públicos.

“Não temos mais onde recorrer, então vamos acatar a decisão da Justiça e buscar recurso do livre no orçamento para custear isto à empresa operadora do sistema de transporte coletivo na cidade”, confirma. Com isto, os 155 mil eleitores de Rio Grande não precisarão pagar pelo transporte coletivo neste domingo.