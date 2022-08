TSE começa a lacrar nesta segunda-feira sistema das urnas eletrônicas

publicidade

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início, nesta segunda-feira, à cerimônia de lacração e assinatura digital dos sistemas eleitorais que serão utilizados nas eleições deste ano. O evento acontece até a próxima sexta-feira no subsolo do edifício-sede do tribunal, em Brasília, das 10h às 18h.

Durante toda a semana, uma equipe formada por dez técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do tribunal vai fazer a compilação dos programas do sistema eletrônico de votação, para verificar a sua perfeita integridade e funcionamento.

No encerramento, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, e outras autoridades vão assinar a versão final dos softwares utilizados nas eleições. Em seguida, os sistemas vão ser lacrados digitalmente e fisicamente e, logo após, serão armazenados na sala-cofre do tribunal. A cerimônia é uma das etapas finais do ciclo de verificação dos programas que serão usados nas votações do primeiro e do segundo turno das eleições, marcados para 2 e 30 de outubro, respectivamente.

Na última sexta-feira, foi concluída a inspeção da equipe técnica da Polícia Federal em todas as etapas do sistema eletrônico de votação, nos respectivos componentes internos e no software da urna eletrônica. O trabalho foi realizado durante toda a semana passada.

Como funciona

A compilação e a assinatura digital acontecem no TSE até 20 dias antes das eleições. Na cerimônia, é apresentada a versão final dos sistemas eleitorais, os códigos-fonte e executáveis, os manuais e a documentação a partidos políticos, membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Ministério Público (MP).

Segurança e auditabilidade

Na última quinta-feira, o TSE informou que três das mais respeitadas universidades brasileiras entregaram relatórios que atestam a segurança e a auditabilidade do sistema eletrônico de votação. As conclusões foram feitas por estudantes e professores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). As instituições de ensino superior foram unânimes e categóricas em atestar a segurança dos sistemas e dos equipamentos que registrarão os votos das brasileiras e dos brasileiros em outubro.

Veja Também