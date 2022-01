Em crítica ao PT, Bolsonaro defende reforma trabalhista de Temer

publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu, nesta segunda-feira, a reforma trabalhista aprovada pelo governo de Michel Temer (MDB), e afirmou que "mente" quem diz que a medida retirou direitos dos trabalhadores. A declaração rebateu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) que saíram em defesa da revogação da reforma e do teto de gastos há duas semanas.

"O governo Temer fez uma pequena reforma trabalhista. Não tirou direito de nenhum trabalhador. Mente quem fala que a reforma trabalhista do Temer retirou direito do trabalhador. Até porque os direitos estão lá no artigo sétimo da nossa Constituição, não podem ser alterados", disse Bolsonaro, em entrevista a uma rádio do Espírito Santo e transmitida pelas redes sociais.

Para o presidente, a reforma foi uma "flexibilização" que impulsionou o governo Temer. O que pode ser comprovado, segundo ele, pelo saldo positivo na geração de empregos em 2019. Mas, "lamentavelmente", a pandemia prejudicou esse cenário, na opinião de Bolsonaro.

No início do mês, o ex-presidente Lula e a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, chegaram a elogiar o governo da Espanha por ter revogado mudanças na legislação trabalhista do país. Aprovada em 2012, a lei serviu de modelo para a reforma instituída no Brasil em 2017.

No dia 7 de janeiro, Gleisi Hoffmann afirmou pelo Twitter que a medida proposta não gerou empregos e que é preciso deter a "privatização selvagem".

5. Está na hora de revogar o q deu errado: Lei do Teto, a reforma q não gerou empregos, política de preços dos combustíveis. Deter a privatização selvagem e rever os contratos lesivos ao país. Só não vê quem não quer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) January 7, 2022

A reforma trabalhista brasileira alterou cerca de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e estabeleceu novas regras sobre férias, banco de horas, jornada de trabalho e demissão.

