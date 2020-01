Em nota, Alvim diz que colocou cargo à disposição de Bolsonaro

publicidade

O secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, divulgou nesta sexta-feira uma segunda nota sobre o vídeo polêmico em que parafraseia o discurso do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. Na publicação, Alvim afirmou que colocou o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro.

O governo federal já teria decidido demitir Alvim. O uso da frase do ministro nazista gerou polêmica nas redes sociais e motivou diversas manifestações de repúdio de pessoas importantes no Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por exemplo, pediu a saída imediata do secretário.

Já o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, classificou o discurso de Alvim como "acintoso, descabido e infeliz pronunciamento de assombrosa inspiração nazista". O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, afirmou que "setores do governo testam os limites democráticos".