Em Nova Iorque, Leite conhece iniciativas nas áreas de segurança pública e desenvolvimento

O primeiro dia de agenda da missão internacional do governo do Estado nos Estados Unidos foi marcado pelo conhecimento de iniciativas nas áreas da segurança pública e de desenvolvimento urbano. No Centro de Comando da Polícia de Nova Iorque, o governador Eduardo Leite (PSDB) e a comitiva participaram de uma reunião para conhecer as tecnologias utilizadas pelos policiais na cidade norte-americana. Na ocasião, inclusive, o chefe de polícia de NY, John Mahon, afirmou que a tendência é que as ações de segurança sejam feitas com menos policiais e mais uso de tecnologia. Após, o governador destacou a importância de investimentos em tecnologia, citou o uso de softwares acoplados ao sistema de monitoramento para ajudar no enfrentamento da criminalidade. NY utiliza 50 mil câmeras de video-monitoramento e tem 35 mil policiais.

O grupo ainda conheceu o Brooklyn Bridge Park, que é uma região que passou, nos últimos anos, por uma transformação. Atualmente, com ampla revitalização, a população local, assim como os turistas, utilizam a região, que permite ainda uma visão de Manhattan. A visita teve como objetivo conhecer a modelagem que foi utilizada e que pode ser replicada ou servir de inspiração para o projeto do Cais Mauá, em Porto Alegre.

Nesta terça-feira, ainda em Nova Iorque, o governador e a comitiva vão ter importantes reuniões com bancos internacionais para atrair investimentos para o Estado. Um desses compromissos será com a diretoria do Bank of America. Nos encontros previstos, Leite deverá fazer um balanço das ações realizadas pelo governo do Estado na atual gestão. A reunião deverá dar continuidade à primeira visita de Leite como governador, em 2019.

Na quarta-feira, o grupo terá compromissos em Washington, como um encontro com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Forster Jr., e visitas nas sedes das empresas AES e Amazon. A partir de sexta-feira a missão segue para Austin, Texas.