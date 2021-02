Em Porto Alegre, Onyx defende ações do governo federal na pandemia

publicidade

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, voltou a defender nesta quinta-feira as ações do governo federal durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, não faltaram recursos a estados e municípios para o tratamento da doença e criticou a atuação da imprensa.

A manifestação do ministro ocorreu na sede na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), na Capital, em evento transmitido online, após assinatura de protocolo para formação profissional pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) a pessoas em situação de vulnerabilidade que fazem parte do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal.

Prestes a assumir a Secretaria-Geral da Presidência, Lorenzoni afirmou que 2021 é um ano para “recuperar empregabilidade no Brasil” e ressaltou que o Rio Grande do Sul é o segundo estado a firmar esse tipo de acordo – o primeiro foi São Paulo. “Ao firmar esse protocolo com a Fiergs, junto com Senai, queremos construir possibilidade de inserção produtiva, principalmente com os mais vulneráveis”, destacou, acrescentando que este é o caminho para gerar emprego e renda. “Esse sempre foi o desafio do nosso governo”, completou. Na avaliação do ministro, o Brasil “começa a sair do processo de pandemia que afetou o mundo todo”.

Saúde no Brasil

Lorenzoni ressaltou a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), criticou o fechamento de algumas cidades por até 90 dias e salientou que mais de 69 milhões de brasileiros receberam auxílio-emergencial durante a pandemia. “O SUS não falhou. Conseguimos no Brasil, com as condições que foram dadas, enfrentar e enfrentar bem (a pandemia). O Brasil é o país que mais pacientes recuperou proporcionalmente no mundo”, garantiu.

"Não deixamos ninguém para trás em 2020, no auge da pandemia", completou. O ministro criticou a atuação de uma "imprensa ideologizada". "Não tem pudor em destruir a imagem do presidente da República do Brasil, prejudicando a imagem do Brasil em vários lugares do mundo", justificou.

O presidente da Fiergs, Gilberto Petry, afirmou que o ministro é um aliado da entidade, destacou as ações do governo federal, como a reforma trabalhista, e entregou algumas propostas para o desenvolvimento do país. "Agora chegou a vez da necessária reforma tributária, que aguardamos há muito tempo e que precisamos mais do que nunca para acelerar a retomada do desenvolvimento nessa última etapa da pandemia, marcada pela disponibilização de vacinas", projetou.

Onyx ainda disparou contra o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia: “Essa reforma há de andar na Câmara Federal porque não tem ninguém para trancar como trancava”, afirmou. “Agora vai andar.”