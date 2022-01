Em raro sinal de trégua, governadores agradecem Queiroga

publicidade

Após repetidos embates com a gestão federal da Saúde pública desde o início da pandemia do coronavírus, os governadores reunidos no Fórum Nacional publicaram um agradecimento e uma expressa aprovação à decisão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de prorrogar as transferências de recursos para bancar os leitos de UTI destinados a pacientes graves de Covid-19.

“Decisão acertada”, classificou o coordenador do grupo, Wellington Dias, governador do Piauí. “importante para o momento em que vários estados e municípios têm elevado número de pacientes e não só de Covid, mas também de outras doenças”, completou. Segundo levantamento recente do Fórum, sete estados registravam acima de 70% da capacidade de leitos ocupados para doenças respiratórias agudas graves.

O Ministério da Saúde prorrogou o custeio de 14.254 leitos de UTI adultos e pediátricos em todo o país. O contrato terminaria no dia 31 de janeiro e foi extendido por mais um mês, atendendo à demanda dos governadores. A não prorrogação do custeio deste tipo de leito levaria a uma situação de colapso no atendimento, com graves consequências para os pacientes, de acordo com os gestores locais.

