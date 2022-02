Em uma hora, Algir Lorenzon é sabatinado na Assembleia

publicidade

Durou exatamente uma hora a sabatina do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) Algir Lorenzon na Comissão de Serviços da Assembleia Legislativa, na manhã desta quinta-feira. O conselheiro foi indicado pelo governo do Estado para compor o Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

Em sua fala, Algir destacou que os desafios da agência vão aumentar, em especial diante dos processos de privatizações de serviços e dos programas de concessões de rodovias, que passam a ser regulados e fiscalizados pela Agergs. Apontou que, neste panorama, há uma llimitação de quadro de pessoal. "As exigências de hoje, com as concessões, as privatizações, exigem um trabalho permanente dos seus técnicos", ponderou o conselheiro.

Dos deputados da comissão, seis fizeram manifestações, sendo que três apenas elogiaram a indicação diante do vasto currículo e experiência política e administrativa do indicado. Algir Lorenzon traz na bagagem experiência como vereador, deputado, presidente da Assembleia e conselheiro, cargo que ocupou nos últimos 32 anos.

As ponderações feitas pelos parlamentares giraram em torno dos desafios da Agência, como o impacto das privatizações e do que envolve o transporte público. O indicado considerou os temas relevantes e de que precisam de ampla atenção dos técnicos.

O próximo passo após a sabatina é a elaboração de um parecer em relação à indicação. O deputado Gilberto Capoani (MDB) foi escolhido. Ele deverá apresentar o documento em no máximo duas sessões da comissão. Após a votação e aprovação do relatório, a indicação é analisada em plenário.

Vaga no TCE-RS será de indicado do MDB

Com a confirmação da indicação de Algir para cargo na Agergs, a vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado será de indicação da Assembleia. A vaga então será de indicação da bancada do MDB. O nome mais cotado é o do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum.