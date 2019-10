Entidades têm até sexta para fazer manifestações ao pacote de Leite

publicidade

Entidades representantivas de categorias têm até essa sexta-feira (25) para encaminhar sugestões e manifestações às propostas apresentadas pelo governo do Estado para alterar as carreiras e a previdência. Entre as entidades que já entregaram propostas estão a Fessergs e de funcionários do IGP e do TCE.

Segundo o Chefe da casa Civil, Otomar Vivian, todas as manifestações estão sendo recebidas, avaliadas e discutidas. O prazo inicial terminaria na segunda-feira passada, porém, diante da manifestação de diversas categorias, houve a ampliação.

"Além das proposições já recebidas, estamos aguardando aquelas entidades que ainda não se manifestaram para que possamos, assim que for promulgada a PEC 06 (Reforma da Previdência) possamos encaminhar os projetos à Assembleia Legislativa", afirmou.

A votação da PEC foi concluída na quarta-feira no Senado, mas a data da promulgação ainda está indefinida.