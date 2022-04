Esposa de Geraldo, Lu Alckmin se filia ao PSB em São Paulo

publicidade

A esposa do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, Lu Alckmin, se filiou ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) no último sábado (2). A filiação da ex-primeira dama paulista ocorre dentro do período eleitoral que permite que ela se candidate nas eleições de outubro deste ano.

"Ainda não sei se vai disputar a eleição, mas posso garantir que [Lu Alckmin] está preparada para qualquer missão que lhe for dada", afirmou o deputado estadual Caio França (PSB-SP).

"Sempre tive muita admiração pela dona Lu Alckmin enquanto esteve à frente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Ela é querida e respeitada nas comunidades pelas ações criadas como as oficias de costura, padarias artesanais, cursos de capacitação e tantas doações feitas para famílias mais carentes depois de tantos anos", completou.

Já Márcio França, pai do parlamentar estadual e pré-candidato ao Governo de São Paulo, disse que recebeu com alegria a filiação de Lu Alckmin. “Preparem as urnas”, escreveu nas redes sociais.

O ato de filiação ocorreu durante o congresso municipal do partido em São Paulo. Na ocasião, a deputada federal Tabata Amaral foi consagrada como a presidente do PSB na capital paulista.

