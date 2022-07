"Essas coisas a gente nem comenta", diz Álvaro Dias após Moro anunciar pré-candidatura

publicidade

No dia em que o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) anunciou sua pré-candidatura ao Senado pelo Paraná, o senador Alvaro Dias (Podemos-PR) – que foi responsável por articular a filiação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública ao Podemos – afirmou ao R7, nesta terça-feira, que "nem comenta" o fato de ter Moro como principal concorrente à unica vaga do Senado nas eleições deste ano.

"Eu não falo sobre meus concorrentes, porque são vários e os respeito igualmente. Essas coisas a gente nem comenta", resumiu o senador. Questionado se há ressentimento por hoje ter como principal rival alguém que já foi tido como aliado, Dias disse que o momento "exige maturidade política, exige o silêncio".

A filiação de Moro ao Podemos ocorreu durante um evento em Brasília, em novembro de 2021. À época, o ato foi visto como uma espécie de abertura de caminho para sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2022 pela chamada "terceira via".

Mas o ex-juiz deixou o partido quatro meses depois, em março deste ano, quando assinou sua filiação ao União Brasil, legenda formada em outubro a partir da fusão do PSL com o DEM. Ele não havia decidido a qual cargo concorreria nas eleições ao entrar para o União.

De acordo com a pesquisa Real Time Big Data divulgada no final de junho, o ex-juiz Sergio Moro figurava com 30% das intenções de voto na disputa ao Senado pelo Paraná nas eleições de outubro. Álvaro Dias aparecia na sequência, com 23%, seguido de Dra. Rosinha (PT), com 7%. Essa configuração foi formada levando em consideração a simulação estimulada – quando os candidatos são apresentados em uma lista.

Os outros nomes escolhidos pelos entrevistados foram Paulo Martins (PL), que teve 6%; Aline Sleutjes (PROS), 2%; e Alex Canziani (PTB) e Guto Silva (Progressistas), 1% cada. Alvaro Dias apareceu em primeiro lugar, com 35% das intenções de voto, na simulação estimulada sem Sérgio Moro.

Veja Também