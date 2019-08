"Estou seguro que ele tem forças para enfrentar a situação", afirma Leite sobre saúde de Vázquez

publicidade

Um dia após anunciar a descoberta de um tumor no pulmão, o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, manteve a agenda nesta quarta-feira e encontrou-se com o governador Eduardo Leite. "Ele está bem e demonstrou força e determinação. Estou seguro que ele tem forças para enfrentar a situação", declarou o governador após o encontro, que foi fechado para imprensa. “Temos mil quilômetros de fronteira entre nosso Estado e o Uruguai, onde vivem cerca de 300 mil do lado uruguaio e quase 500 mil pessoas do lado brasileiro, e uma economia que necessita estar integrada”, disse o governador ao presidente.

O último compromisso da missão governamental será um almoço, nesta quinta-feira, com o chanceler do Uruguai, Nin Novoa.