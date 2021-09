Ex-conselheiro de Trump é detido pela PF no aeroporto de Brasília

publicidade

Jason Miller, ex-conselheiro do ex-presidente americano Donaldo Trump, foi detido pela Polícia Federal em Brasília, nesta terça-feira (7). Ele estava no aeroporto da capital federal para voltar aos Estados Unidos.

O empresário foi detido para prestar depoimento à PF, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, sobre suposta participação na organização de atos antidemocráticas para esta terça-feira.

Miller estava no Brasil para participar da Conferência da Ação Política Conservadora, que ocorreu, em Brasília, na última semana. Ele foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto no domingo (5).