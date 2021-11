Ex-prefeitos de Porto Alegre se reúnem em apoio ao Memorial Luís Carlos Prestes

publicidade

A manhã deste sábado foi marcada por um ato de desagravo no Memorial Luís Carlos Prestes, na orla do Guaíba, em Porto Alegre. Alguns ex-prefeitos da cidade reuniram-se para um café e manifestaram apoio ao local diante da proposta de uma vereadora em alterar a denominação e objetivos do espaço. A organização do evento coube à Associação do Memorial. Com projeto da obra assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o Memorial Luís Carlos Prestes foi inaugurado no dia 28 de outubro de 2017.

“Personagens como José Fortunati são da história do povo brasileiro e merecem ser homenageados, reverenciados e respeitados, independente de suas ideologia”, declarou Olívio Dutra. “O Memorial é um patrimônio histórico-cultural do município. Este espaço foi uma conquista da comunidade. É uma grande obra de arte de Oscar Niemeyer”, enfatizou, destacando a união dos ex-prefeitos de “diferentes posições e tendências ideológicas” para reforçar “este momento de preservação deste espaço”.

“Eu acho o resgate da memória de Luís Carlos Prestes como extremamente importante, porque ele indiscutivelmente marcou uma etapa histórica do Brasil”, afirmou José Fortunati. “É importante que se reflita sobre aquele momento histórico e se faça um grande aprendizado para o aperfeiçoamento da democracia”, complementou.

“Prestes foi uma figura histórica da modernidade brasileira. Não só a partir da Coluna Prestes, mas como também da sua vocação para a luta social em defesa das ideias da democracia e do socialismo”, observou Tarso Genro. “Esta é uma homenagem necessária e de resgate desta grande figura, que tem sido atacada sistematicamente”, acrescentou.

“Ele foi uma figura histórica e respeitável que, do ponto vista humano, é uma verdadeira enciclopédia. Obviamente merece um memorial desta envergadura e qualidade arquitetônica. É isto que temos que reverenciar, homenagear e comemorar a cada ano”, destacou José Fogaça.

“Em primeiro lugar, o respeito à história e às personalidades que tiveram um papel importante na nossa história, e principalmente uma demonstração de contrariedade de uma agressão tão primária através de um projeto de lei para descaracterizar este prédio”, manifestou-se Raul Pont.

“Prestes é uma figura histórica que marcou os anos 20 e 30 na democratização, na construção de um Brasil moderno, de um país industrializado e urbanizado”, sublinhou. “Vamos retirar o caráter histórico desses acontecimentos, o papel da Revolução de 30?”, questionou Raul Pont. “Querem passar um borrão na história brasileira? Acham que por um ato meramente administrativo vão mudar a história e papel das personalidades?”, indagou.

Alceu Collares não pode comparecer ao evento, mas declarou apoio. Já o vereador Pedro Ruas (PSol) que na década de 80 deu o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre para Luís Carlos Prestes, criticou a perseguição que vem sendo feita ao Memorial. “Esse projeto para tirar o nome do Prestes é absolutamente sem sentido, um absurdo, é uma tentativa de atacar ideologicamente uma obra consagrada”, considerou.

“A pluralidade não pressupõe a superação de conceitos ideológicos. Queremos mostrar que Porto Alegre sabe conviver com a arte, a cultura e a política de forma superior. O quarto aniversário do Memorial reafirma que a democracia é superior ao autoritarismo e a intolerância”, explicou o vice-presidente da Associação do Memorial, Edson Ferreira dos Santos.

A programação, alusiva aos quatro anos do Memorial Luís Carlos Prestes, conta na tarde e parte da noite deste sábado com a realização da Feira Bella Ciao, no estacionamento. Segundo a artesão e idealizadora da Feira, Sara Soares, a ideia nasceu de unir artistas de Porto Alegre em uma feira com valores antifascistas.

“Somos mais de 60 expositores e artistas envolvidos. A Feira Bella Ciao terá marcas autorais de roupas, acessórios, artesanato, arte, literatura, alimentação, DJs e vários shows. Escolhemos fazer a primeira edição neste lugar especial, que representa os valores da democracia, da igualdade e da resistência”, sublinhou.