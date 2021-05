Ex-presidente do TRE defende urna eletrônica

publicidade

A desembargadora e ex-presidente do TRE-RS Marilene Bonzanini defendeu, na tarde desta sexta-feira, a utilização das urnas eletrônicas no processo eleitoral brasileiro. A manifestação ocorreu durante a cerimônia que concedeu a medalha Moisés Viana de Mérito Eleitoral a 29 ex-presidentes do tribunal eleitoral gaúcho pelos seus serviços prestados durante a presidência da Corte.

Marilene, que presidiu o Tribunal na gestão de 2019 a 2020, reforçou que a urna eletrônica é um instrumento elogiado e usado como exemplo ao redor do mundo pela sua segurança, efetividade e rapidez. A manifestação acontece no momento em que líderes políticos criticam o sistema eleitoral brasileiro, pedindo, inclusive, o retorno do voto de papel, o que foi duramente criticado por ela .

"Ouso dizer que a soberania da vontade popular é hoje garantida pela nossa urna eletrônica, referência nos modelos mundiais de apuração de votos, pela confiabilidade e pela rapidez, e todos temos o compromisso de continuar defendendo mormente porque desinformados insistem em macular sua segurança, defendendo o retorno ao voto de papel. É um retrocesso que não se justifica.", disse.

A desembargadora afirmou ainda que um dos deveres do atual presidente da Corte, bem como dos próximos, será o de lutar contra a desinformação e pela manutenção da segurança dos serviços eletrônicos. "Afirmo convicta que temos uma justiça eleitoral que faz jus ao ideal e ao sacrifício representado pelo magistrado que nomeia a medalha que recebemos", disse ela, reforçando o papel do TRE-RS como uma forma de manutenção da democracia.

"Muito maior do que uma condecoração, essa medalha empunha o peso da responsabilidade", completou a desembargadora, que foi a única das homenageadas a se manifestar.

A sessão, que ocorreu de maneira virtual, em função da pandemia, foi coordenada pelo atual presidente do TRE-RS, André Luiz Villarinho que deu as boas vindas ao desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, atual vice-presidente e futuro comandante da Corte, que será empossado no dia 28 de maio.

“O Tribunal Regional do Rio Grande do Sul se sente honrado em poder homenagear a todos os ex-presidentes deste Tribunal, em justo reconhecimento em homenagem a aqueles que dirigiram a Justiça Eleitoral, construindo juntamente com os qualificados servidores, reconhecido no país inteiro pela sua competência, transparência e efetividade”, disse o presidente.

Em nome dos servidores da Corte, o desembargador Gerson Fischmann enalteceu a atuação da justiça eleitoral. "O (TRE) é um guardião da democracia, da vida partidária e do bom uso de recursos públicos", elogiou.

*Sob supervisão de Mauren Xavier