Ex-Secom, Fabio Wajngarten integra campanha de Bolsonaro à reeleição

publicidade

De volta a Brasília, o ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República Fabio Wajngarten começou a fazer parte da equipe de campanha para reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele ocupou o posto na Secretaria de Comunicação de 2019 até 2021, quando foi exonerado por Bolsonaro. Há ainda a possibilidade de o ex-secretário assumir algum cargo no governo, mas o martelo ainda não foi batido.

Wajngarten deverá atuar na relação institucional com empresas de comunicação e no relacionamento com a imprensa. Além de Wajngarten, o "núcleo duro" da campanha inclui dois filhos do presidente — o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) —; o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira; o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; além do marqueteiro Duda Lima.

Flávio é um dos coordenadores-gerais, junto com Valdemar, também responsável pela coordenação dos palanques estaduais. A função do vereador Carlos é a mesma que ele teve na eleição de 2018: cuidar da parte de comunicação digital.

Caberá a Nogueira mostrar os trunfos de Bolsonaro — por exemplo, o auxílio emergencial, benefício concedido a brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia de Covid-19, e o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substituiu o Bolsa Família.

Por enquanto, a tentativa de reeleição do mandatário tem o apoio do PP. Outros partidos têm demonstrado que podem estar na aliança: Republicanos, PTB e PSC. A equipe de pré-campanha também articula apoio com Pros e Avante.

Vice de Bolsonaro

Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (15), que a ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina é "cotadíssima" para ocupar a cadeira de vice em sua chapa à reeleição. O chefe do Executivo declarou que ainda não bateu o martelo sobre o nome que deve acompanhá-lo na eleição de outubro deste ano.

"Cotadíssima, excelente pessoa também", disse Bolsonaro em entrevista à jornalista Leda Nagle. "Eu espero que dê certo, e o vice está praticamente acertado, o nome dessa pessoa. Eu não revelei para ninguém, mas você falou Tereza Cristina. Sim, excelente nome", acrescentou.

Tereza deixou o comando do ministério em março deste ano, com vistas às eleições. Inicialmente, a ex-chefe da pasta cogitava uma vaga ao Senado por Mato Grosso do Sul.

Bolsonaro informou que o assessor especial e ex-ministro da Defesa Braga Netto continua na disputa para ocupar a cadeira de vice. Em abril, o presidente disse que ele tinha 90% de chance de ser candidato a vice-presidente da República em sua chapa.

Na ocasião, o presidente afirmou que seu vice seria um homem nascido em Belo Horizonte e que tinha passado por colégio militar, características preenchidas por Braga Netto, nascido na capital de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, e general do Exército.