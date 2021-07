Ex-vereador Hélio Corbellini morre aos 79 anos

publicidade

Morreu neste domingo, aos 79 anos, o ex-vereador de Porto Alegre Hélio Corbellini. Ele enfrentava um câncer agressivo e faleceu em casa, ao lado dos quatro filhos e esposa. O velório ocorrerá na Câmara de Vereadores.

Na sua trajetória política, Hélio Coberllini foi diretor do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), na gestão de Tarso Genro, e secretário municipal na gestão de Olívio Dutra, quando foi, inclusive, responsável pela conclusão do Ginásio Tesourinha.

No âmbito estadual, foi secretário de Meio Ambiente do governo de Tarso Genro. Na eleição do ano passado, ele chegou a tentar uma vaga à Câmara de Porto Alegre, pelo PCdoB.