Executiva do PSL aprova primeiro passo para fusão com DEM

A Executiva Nacional do PSL (Partido Social Liberal) aprovou a convocação de uma Convenção Nacional Conjunta com o DEM (Democratas) para deliberar sobre a fusão dos dois partidos. A aprovação aconteceu em reunião na tarde desta terça-feira (28).

Na prática, a convocação da convenção significa o primeiro grande passo concreto para a fusão. Durante a reunião, serão aprovados os projetos comuns de Estatuto e o programa do novo partido.

Também está prevista para a ocasião a eleição da Comissão Executiva Nacional Instituidora, um órgão nacional que deve promover o registro do novo partido. A Convenção Nacional Conjunta está marcada para 6 de outubro, próxima quarta-feira, a partir das 9h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

A coluna de Christina Lemos, do R7, adiantou, nesta terça-feira, que a fusão deve ser concluída já no próximo mês e tem o potencial de turbinar o acesso das duas legendas aos fundos públicos que financiam a atividade política. São estimados cerca de R$ 458 milhões com os fundos eleitoral e partidário, a partir da criação de um partido unificado.

Porém o próprio presidente do Democratas, ACM Neto, um dos principais promotores da fusão, admite que haverá desfiliações em um primeiro momento. Ele sustenta que o projeto principal da nova agremiação é o lançamento de candidatura própria à Presidência e a governos estaduais em 2022, além da formação de bancadas numerosas no Legislativo.