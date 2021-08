Fala de Bolsonaro foi “totalmente irresponsável”, diz auditor na CPI da Covid

publicidade

O auditor do Tribunal de Contas da União (TCU) Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques disse à CPI da Covid, nesta terça-feira, ter ficado indignado com o discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, que atribuiu à corte a responsabilidade por um documento, não oficial, minimizando o número mortes pela pandemia. O relatório foi divulgado nas redes sociais do chefe do executivo federal.

O TCU afastou o servidor e uma sindicância interna confirmou que o documento não é oficial. Questionado pelo relator da comissão parlamentar de inquérito, senador Renan Calheiros (MDB-AL), Alexandre Marques disse que a declaração foi "totalmente irresponsável".

"Não era uma instrução processual, não era nada do Tribunal de Contas da União. Achei irresponsável vincular o nome do TCU a duas páginas não conclusivas", afirmou.

Marque contou que enviou a seu pai apenas um resumo do texto que apontaria supernotificação de mortes por Covid-19 no ano passado. "Fiz um levantamento com dados oficiais na internet, mas não cheguei a qualquer conclusão. Levei o assunto para o TCU e lá consideramos não ter ocorrido qualquer adulteração nos dados de óbitos."

O envio do resumo a seu pai teria se dado no dia 6 de junho. No dia seguinte, Bolsonaro citou essas informações preliminares como um estudo oficial. Ele disse que apresentou os dados em um arquivo no formato word dia 31 de maio a outros integrantes do TCU e na mesma data o assunto foi deixado de lado.

