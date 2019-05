Falta de quórum impede votações no plenário da Assembleia Legislativa do Estado

publicidade

Pela segunda semana seguida, não houve votações no plenário da Assembleia Legislativa. Nenhuma das matérias previstas para serem deliberadas hoje foi apreciada. Durante a discussão do primeiro projeto, relacionado à indicação do governador Eduardo Leite para a diretoria do Banrisul, a deputada Juliana Brizola (PDT) solicitou verificação de quórum. Apenas 25 parlamentares estavam presentes. Com isso, a votação das sete matérias foi adiada para a próxima semana.

Entre as matérias adiadas, está a do piso regional. O primeiro projeto em discussão foi o PDL 1 2019, sobre a nomeação de Cláudio Coutinho Mendes para o cargo de presidente do Banrisul. A proposição já havia começado a ser apreciada em plenário no dia 7 de maio, mas também foi interrompido por falta de quórum. Na sessão de 14 de maio, não houve quórum para começar a Ordem do Dia.

Na tribuna, a deputada Luciana Genro (PSOL) manifestou-se contrária à indicação de Cláudio Coutinho para a presidência do Banrisul. "Temos muito temor de que a presidência do senhor Claudio Coutinho signifique a preparação do Banrisul para a sua privatização", ressaltou.

Já o deputado Thiago Duarte (DEM) disse que não é função da Assembleia Legislativa definir a remuneração da diretoria do banco, mas criticou o conselho administrativo, que autorizou o aumento dos salários de "forma equivocada e intempestiva".

Matérias adiadas

Além das indicações à diretoria do Banrisul, outras matérias foram adiadas para a próxima semana. São elas:

PL 172 2019, do Poder Executivo, que estabelece o reajuste, retroativo a 1º de fevereiro de 2019, de 3,4% nos pisos salariais no Rio Grande do Sul, ficando na faixa de R$ 1237,15 a R$ 1567,81, conforme a categoria

PL 267 2016, do deputado Frederico Antunes (PP), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Sul a "Expotupã", feira realizada anualmente em Tupanciretã

PL 14 2019, do deputado Dirceu Franciscon (PTB), que institui a "Semana Estadual de Prevenção aos Transtornos Mentais e conportamentais " no Rio Grande do Sul

RDI 36 2019, da Comissão Especial destinada a debater a Previdência Pública, que requer a suspensão de seus trabalhos no recesso parlamentar, de 17 a 31 de julho de 2019

RDI 37 2019, da Comissão Especial para análise da violência contra a população LGBT, que requer a suspensão de seus trabalhos no recesso parlamentar, de 17 a 31 de julho de 2019

RDI 62 2019, da Comissão Especial de Integração do Transporte Metropolitano, que requer a suspensão de seus trabalhos no recesso parlamentar, de 17 a 31 de julho de 2019