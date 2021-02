Famurs faz mobilização com senadores em relação a auxílio emergencial

publicidade

A Famurs ampliou, nesta segunda-feira, a mobilização a favor da ampliação do auxílio emergencial à população, aos estados e municípios e empresas. O encontro teve as presenças dos senadores gaúchos Lasier Martins (Podemos), Luiz Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT), além do presidente da entidade, Maneco Hassen.

Hassen destacou a preocupação com o fim dos recursos e os impactos aos municípios: “Apresentamos a nossa manifestação por ofício e, agora, concretizamos, com o encontro. A demanda foi apresentada pelos presidentes das associações municipais durante a última assembleia”, detalhou. A intenção é que seja mantido o auxílio à população, mas também aos entes federados e às empresas, que ainda lidam com as dificuldades provocadas pela pandemia.

“O importante é que são temas que já estão avançando no Congresso, como pontuou Paulo Paim. O mesmo ocorre por parte do governo federal, como antecipou Heinze”, detalhou o presidente da Famurs.