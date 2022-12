Feltes é confirmado na Agricultura e Marjorie segue no Meio Ambiente no RS

publicidade

Seguindo a intenção de tomar posse com todas as vagas do secretariado preenchidas, o governador eleito Eduardo Leite (PSDB) realizou mais dois anúncios no começo da tarde desta quinta-feira. O deputado federal Giovani Feltes (MDB), que tentou a reeleição, mas não renovou sua cadeira na Câmara dos Deputados, será o secretário de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. O nome de Feltes, que já ocupou a pasta da Fazenda no governo de José Ivo Sartori (MDB), já era certo, restando apenas a confirmação.

O outro anúncio foi a permanência de Marjorie Kauffmann (PSDB) à frente do Meio Ambiente e Infraestrutura. De 2019 até assumir a secretaria neste ano, quando da desompatibilização de Luiz Henrique Viana (PSDB) para concorrer a deputado estadual, Marjorie foi foi presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Com os dois novos nomes, chega a 20 o número de secretários anunciados, de um total de 27 pastas, sendo uma extraordinária que ainda terá sua temática e data de efetivação a ser definida. Novos anúncios podem acontecer no decorrer da tarde.

Nesta semana, já haviam sido confirmados Gilmar Sossella (PDT), à frente da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Profissional, do economista mineiro Pedro Capeluppi, em Parcerias e Concessões, Luiz Henrique Viana (PSDB) em Sistemas Penal e Socioeducativo, e Danrlei (PSD), retorna à pasta de Esporte e Lazer.

Secretários já confirmados

Casa Civil - Artur Lemos

Procuradoria-Geral do Estado - Eduardo Cunha da Costa (PGE)

Educação - Raquel Teixeira

Comunicação - Tânia Moreira

Casa Militar - Luciano Boeira

Fazenda - Pricilla Maria Santana

Segurança Pública - Sandro Caron

Obras Públicas - Izabel Matte

Assistência Social - Beto Fantinel

Saúde - Arita Bergmann

Desenvolvimento Rural - Ronaldo Santini

Logística e Transportes - Juvir Costella

Cultura - Beatriz Araújo

Desenvolvimento Econômico - Ernani Polo

Trabalho e Desenvolvimento Profissional - Gilmar Sossella

Parcerias e Concessões - Pedro Capeluppi

Sistemas Penal e Socioeducativo - Luiz Henrique Viana

Esporte e Lazer - Danrlei

Meio Ambiente e Infraestrutura - Marjorie Kauffmann

Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação - Giovani Feltes