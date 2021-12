Final da votação do piso do Magistério foi marcado por protesto

publicidade

Em uma discussão que durou quase cinco horas, o clima na Assembeia Legislativa, após aprovação do projeto que determinou o reajuste do piso do Magistério, ficou ainda mais acirrado. Com o final da votação, em protesto ao placar, que foi 38 votos favoráveis e dois contrários, além das abstenções, uma manifestante derramou leite em pó, do alto da galeria no plenário.

Em função do ato, os seguranças tiveram que retirar a servidora e ela foi proibida, segundo manifestação do presidente da Casa, Gabriel Souza (MDB), de retornar ao prédio da Assembleia. "Certamente não representa a maioria dos servidores que aqui esteve", disse. "Essa aqui é a casa do povo, não a casa da mãe Joana", finalizou.

A movimentação foi acompanhada por todos os presentes e criticada por alguns parlamentares, que classificaram a atitude como um desrespeito e despedício de comida.

Ainda durante a votação, os deputados de oposição se reuniram em frente as galerias para protestar junto com os manifestantes, que cantavam: "respeita a educação".

*Sob supervisão de Mauren Xavier