Flordelis apresenta defesa à Câmara e processo corre em sigilo

A deputada Flordelis (PSD-RJ) apresentou defesa no processo por quebra de decoro, que pode levar à perda de mandato, nesta quarta-feira às 17h.

A defesa foi entregue por procuração dos advogados de defesa da parlamentar. Flordelis foi notificada há uma semana. A parlamentar responde por quebra de decoro, após ter sido indiciada como mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. O crime aconteceu em junho do ano passado.

De acordo com a Corregedoria da Câmara, o prazo para análise e posterior parecer começa amanhã (17) e o processo corre em sigilo. A Corregedoria tem até 45 dias úteis para finalizar o processo, mas deve finalizar antes disso.