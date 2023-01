publicidade

A manhã desta segunda-feira foi para contabilizar os estragos que vândalos deixaram nos prédios do Congresso, Planalto e STF, em Brasília. Grupos extremistas invadiram, no domingo, as sedes dos Três Poderes em protesto ao resultado das eleições que elegeu Lula como presidente do país. Veja imagens de alguns cômodos destruídos: