Francisco Moesch é eleito para integrar o TRE-RS

O desembargador Francisco Moesch foi eleito, nesta sexta-feira, para integrar a Corte eleitoral. Assim, ele deve assumir como corregedor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), em maio. Pela linha sucessória, irá coordenará a eleição estadual de 2022 no Estado, assumindo como presidente do TRE.

A escolha de Moesch foi feita pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, em sessão virtual. Na corte eleitoral, ele assumirá a corregedoria no lugar do desembargador Arminio José Abreu Lima da Rosa, que pela tradição será eleito presidente do Tribunal, que tem validade por um ano.