Gabriel Souza é escolhido como pré-candidato do MDB ao governo do RS

O deputado estadual Gabriel Souza foi escolhido neste domingo pelo diretório do MDB como pré-candidato do partido ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. Até a definição, o nome para representar a legenda no pleito em 2022 passou por vários impasses, pois uma ala emedebista não queria Souza concorrendo ao Piratini.

Gabriel foi escolhido por 57 votos favoráveis e dois contrários (80,2% do total) e contou com o apoio de deputados estaduais, federais, prefeitos, vices, vereadores e de líderes como o ex-governador José Ivo Sartori e o ex-vice, José Paulo Cairoli. Aos 38 anos, Gabriel Souza tem 23 anos de trajetória de militância dentro da sigla.

Pelo Twitter, o deputado estadual celebrou o momento, afirmando estar muito emocionado e alegre com a decisão. "Um dia histórico. Um momento de muita emoção e alegria: Diretório Estadual do @mdbrs15 aprovou hj o meu nome como o pré-candidato do partido ao governo do Estado. Assumo a tarefa com o compromisso da unidade e responsabilidade com o nosso projeto do melhor para o RS. Obrigado!!", disse.

O nome de Gabriel Souza era o único que estava inscrito para concorrer ao governo do Estado pelo MDB no prazo estipulado. O deputado federal Alceu Moreira retirou sua pré-candidatura em 23 de março, em longa carta divulgada.

No mesmo dia da movimentação de Moreira, lideranças emedebistas chegaram a publicar carta pedindo mais tempo para a escolha do nome do candidato.

