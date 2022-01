Governador de MG Romeu Zema testa positivo para Covid-19

publicidade

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), foi diagnosticado com Covid-19, nesta segunda-feira (17).

A informação foi confirmada pela assessoria do político. Zema descobriu a doença durante testes que ele realiza diariamente, de forma preventiva.

De acordo com a equipe, o governador apresenta sintomas leves e ficará em isolamento pelos próximos dias.

"Em função dissso, o governador participará de forma virtual da coletiva de imprensa sobre os recursos destinados aos atingidos pelas chuvas através do Plano Recupera Minas", anunciou o governo sobre a agenda do chefe do Executivo.