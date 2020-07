Governo aponta chance de conflitos no "entorno estratégico" do Brasil

publicidade

O governo entrega nesta quarta-feira (22) ao Congresso Nacional a atualização de um conjunto de documentos elaborados pelo Ministério da Defesa que apontam a possibilidade de conflitos no chamado "entorno estratégico" do Brasil, região formada pela América do Sul, Antártica e Oceano Atlântico e se estende até a costa ocidental da África.

As novas versões da "Política Nacional de Defesa", da "Estratégia Nacional de Defesa" e do chamado "Livro Branco da Defesa Nacional" serão apresentadas em evento no Palácio do Planalto, às 10h, com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Será a primeira vez que o ministério da Defesa vai apontar esse tipo de ameaça. O documento não deve chegar a falar em conflito, mas sim na possibilidade de tensões e crises.

A Política Nacional de Defesa traz conceitos e objetivos da defesa e análises sobre o ambiente interno e externo. Já a estratégia traça diretrizes como capacitação das Forças Armadas, investimentos na indústria da Defesa e orientações para atuação operacional da Marinha, Exército e Aeronáutica.

O Livro Branco de Defesa Nacional é de todos o documento mais completo. Apresenta o Estado Brasileiro no contexto atual: instrumento militar existente, relacionamento com a sociedade, organização das forças armadas e projeções para o futuro.