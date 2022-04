Governo Bolsonaro cumprimenta Macron por reeleição na França

publicidade

O governo de Jair Bolsonaro, via Ministério das Relações Exteriores, emitiu nota nesta segunda com cumprimentos ao presidente da França, Emmanuel Macron, pela reeleição. No domingo, o candidato liberal superou a extrema-direitista Marine Le Pen nas eleições francesas.

"O Brasil reafirma a disposição de trabalhar pelo aprofundamento dos laços históricos que unem os dois países e trazem benefícios mútuos a brasileiros e franceses, e manifesta expectativa de seguir implementando a ampla agenda bilateral", diz a nota distribuída pelo Ministério das Relações Exteriores. "O governo brasileiro cumprimenta o senhor Emmanuel Macron por sua reeleição à Presidência da República Francesa".

A relação entre Macron e Bolsonaro não é tranquila diante da pressão da França por uma política ambiental brasileira para conter o desmatamento da Amazônia.

