Governo do Estado começa a discutir ampla reforma tributária no RS

publicidade

O governo do Estado realizou, ao longo desta quinta-feira, uma rodada de apresentação das principais mudanças propostas na reforma tributária do Rio Grande do Sul. Aos deputados estaduais e representantes de entidades empresariais, o governador Eduardo Leite e o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, detalharam as alterações que buscam, segundo eles, simplificar o sistema tributário do RS, ampliar a competitividade, e, ao mesmo tempo, recuperar as perdas estimadas de arrecadação com o fim da majoração do ICMS, em dezembro deste ano.

Aos jornalistas, Eduardo Leite defendeu as propostas dizendo que se tratar de um pacote com viés "arrecadatório". "Não há aumento de carga tributária. Há a redução da carga no ICMS e a busca de uma compensação por outras formas", explicou. Apesar da ampla reforma, o desafio agora do Executivo será conseguir a aprovação na íntegra do pacote junto à Assembleia Legislativa. Segundo o secretário da Fazenda, ainda não está definido quantos projetos serão na prática. "Apresentamos a reforma tributária em onze capítulos. Mas estimamos quatro algo em torno de projetos", disse.

A estimativa de Leite é que o pacote seja enviado à Assembleia na primeira semana de agosto. A partir daí, serão quase dois meses de discussões. Isso porque a estratégia do Executivo é garantir a aprovação das propostas até o final de setembro. Assim, as novas regras passariam a valer em janeiro de 2021. Na reunião de apresentação, participaram 53 dos 55 deputados.

Em relação à proposta, a bancada do PT informou que irá fazer uma "rodada de escuta com os diferentes setores da sociedade antes de se posicionar sobre a proposta de Reforma Tributária". A ideia será conversar sobre as iniciativas com prefeitos, centrais sindicais e federações empresariais. “A matriz tributária do Estado tem repercussão em toda sociedade e impacta diretamente os municípios e as cadeias produtivas, portanto, ouvir estes setores é salutar para que o Legislativo possa se posicionar”, defende o deputado Fernando Marroni (PT), que faz parte da Subcomissão Mista da Reforma Tributária da Assembleia Legislativa.

Da bancada do Novo, deputado estadual Fábio Ostermann manifestou contrariedade à proposta, por considerar que traz "aumento de impostos".

Até o momento vai se confirmando nossos temor: “reforma tributária” do Governo Leite traz, na prática, AUMENTO DE IMPOSTOS.



Já anunciaram elevação do ICMS sobre cesta básica, remédios, hortifruti, transporte, energia, refeições em restaurantes e até preservativos! Complicado... — Fábio Ostermann (@FabioOstermann) July 16, 2020

• Confira a cartilha que explica todas as propostas da Reforma Tributária RS

Confira algumas das propostas anunciadas:

• Simplificação com redução do número de alíquotas do ICMS

O modelo atual de tributação no RS tem cinco alíquotas (12%, 18%, 20%, 25% e 30%) e a proposta é reduzir para duas (17% e 25%). Gera simplificação do sistema, com eficácia operacional, redução de custos e segurança jurídica. A mudança será gradativa, observado o período de transição, e estará concluída em 2023.

• Redistribuição da carga

A proposta prevê redução das alíquotas incidentes sobre a maior parte dos produtos, mas também elevação das alíquotas de vinho, refrigerante, aguardente e GLP. Vinho e aguardente, que são tributados a 18%, e refrigerante, com 20%, passariam a ter alíquota de 25%, igualando-se à alíquota já aplicada às outras bebidas (exceto água mineral, refresco, suco e bebidas de frutas). O GLP passa de 12% para 17%. Quanto ao vinho, o RS propõe utilizar a “cola”, que significa usar o mesmo benefício concedido em SC, para que o vinho gaúcho mantenha competitividade no mercado local, frente aos de outros Estados ou mesmo importados.

• Redução da alíquota efetiva para compras internas

Para diminuir os custos de aquisição, o que também gera competitividade, se propõe a redução do imposto a ser pago nas operações internas entre empresas do RS para 12% (atual é 18%). Esse diferimento parcial do pagamento do ICMS é extensivo a empresas do Simples Nacional a partir de 2021.

• Redução do prazo de creditamento do ICMS dos bens de capital

A proposta é reduzir para parcela única o prazo de creditamento do ICMS por aquisição de Bens de Capital, o que, uma vez aprovada no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), tornará mais barata a aquisição de máquinas e equipamentos, estimulando a instalação de novas plantas industriais e a renovação das que já estão instaladas no RS.

Confira abaixo a apresentação na íntegra dos novos índices: