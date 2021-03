Governo do Estado e Santa Maria reforçam candidatura por Escola Militar

publicidade

O governo do Rio Grande do Sul e a prefeitura de Santa Maria apresentaram, nesta terça, o andamento das trativas para a instalação de uma nova escola do Exército na cidade. O governador Eduardo Leite e o prefeito Jorge Pozzobom fizeram exposição da candidatura ao comando militar do Sul.

Além dos políticos, estiveram presentes na entrega dos documentos o comandante militar do sul, general Valério Stumpf Trindade, e o general de Divisão R1, Joarez Alves Pereira Júnior. Desde o segundo semestre de 2020, Santa Maria tem recebido vistorias no local indicado para a construção da escola: o Campo de Instrução de Santa Maria (Cism), no bairro Boi Morto, área que pertence ao Exército e que já abriga instituições militares.

Outros dois municípios também estão cotados para receber a instituição. São eles Ponta Grossa, no Paraná, e Recife, em Pernambuco.

De acordo com Eduardo Leite, a cidade tem uma cultura militar, que torna propício para receber a nova Escola do Exército. "Não mediremos esforços no sentido de promover investimentos necessários para que a escola seja instalada aqui e que tenhamos todas as facilidades para permitir o funcionamento, com acolhimento às famílias que pra cá se deslocarão”, destacou.

A Escola de Sargentos das Armas (ESA)

A ESA é responsável pela formação de sargentos de carreira das armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações do Exército, e seleciona, por concurso público, jovens de todo o Brasil. Atualmente, a ESA funciona descentralizada, com unidades em várias cidades brasileiras. A ideia do Exército é unificá-la em apenas um município.