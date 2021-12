Governo do RS apresenta a poderes pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal

publicidade

O governador Eduardo Leite (PSDB) descartou, na manhã desta terça-feira, a possibilidade de que a dívida do RS com a União seja extinta ou que possa haver algum tipo de acordo para que deixe de ser paga ou tenha o valor diminuído. “Insistentemente se fala sobre o não pagamento da dívida, ou que a dívida precisa ser extinta por um motivo ou outro. Quatro entes federativos (que respondem por 80% da dívida) teriam que aprovar, no Congresso Nacional, através de seus representantes, a extinção. Isto não vai acontecer. Os R$ 70 bilhões (valor atualizado do que o RS deve à União) são devidos e não serão perdoados”, assinalou.

Conforme Leite, as repactuações de juros já foram feitas, e houve revisão do saldo original. “O que o Estado precisa ter é capacidade de arcar com os pagamentos até 2048, quando está previsto o fim das parcelas”, disse. As declarações foram feitas durante a reunião remota convocada do Conselho de Estado, integrado pelos chefes de todos os poderes, e na qual aconteceu a apresentação do termo de adesão do RS ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) proposto pela União. O Estado envia nesta terça para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) o pedido de adesão ao Regime.

A discussão sobre o montante real da dívida, sobre sua extinção, sobre uma negociação que levasse em conta as condições do contrato original e os apontamentos de que o RS, com o que foi desembolsado até os dias atuais, já teria quitado a conta, são alvo de debates há anos. Integrantes de siglas de oposição e de entidades de servidores seguem defendendo o questionamento dos valores. A partir de agora, vão se somar a esses questionamentos os debates sobre a capacidade do governo de arcar com as despesas a partir do momento em que terminar o prazo de nove anos previsto para que permaneça no RRF, e durante o qual terá o pagamento da dívida reajustado e precisará alcançar o equilíbrio das contas. Os argumentos dos que se opõem à adesão é de que não será possível cumprir suas condições e de que, ao final, o Estado terá uma dívida ainda maior.

Conforme os dados apresentados pela Secretaria da Fazenda durante a coletiva de imprensa que sucedeu a reunião, no ano de 2022 o Estado deve desembolsar um total de R$ 1,1 bilhão com a pagamento de sua dívida, considerado aí o devido a todos os credores. Em 2023, este valor deve ser acrescido de mais algo em torno de R$ 700 milhões, e assim sucessivamente, ano a ano. Contudo, o titular da pasta, Marco Aurelio Cardoso, ressalva que a projeção não pode ser feita tomando por base os valores, mas sim os percentuais da Receita Corrente Líquida (RCL). “A representatividade da dívida que devemos considerar é em relação a RCL. Porque a arrecadação do Estado também vai crescendo. Se fôssemos somando valores, chegaríamos a 2030 com uma prestação de um valor de fato incompatível. O que projetamos é que hoje o desembolso com a dívida é de 2% da Receita Corrente Líquida e de que, ao final, chegue a 10% da Receita Corrente Líquida.”

O governo admite as dificuldades futuras em relação aos pagamentos, mas argumenta que a situação atual das finanças não deixa alternativas. “Temos um desafio pela próxima década. O Regime de Recuperação Fiscal é solução e é um novo desafio. O Estado precisa abrir espaço fiscal para cumprir com o pagamento da dívida com a União, que vai ter parcelas aumentadas ao longo de cada um dos anos. E vai precisar também aumentar seu aporte de pagamento de precatórios para chegar ao final da década com as contas em dia”, concluiu Leite durante a apresentação.

Precatórios

A dívida com a União e o estoque de precatórios são o que o Executivo define como as dívidas estruturais do Estado. Para pagar parte dos precatórios (que totalizam um estoque de R$ 16 bilhões), o governo está propondo pleitear um financiamento de 500 milhões de dólares junto ao BID. Caso obtenha o empréstimo, a ideia é utilizar os valores para acordos diretos de pagamentos, que incluem negociações nos quais os precatórios são quitados com desconto, conforme previsto na Emenda Constitucional 113. Durante a reunião, Leite estimou que a medida pode significar uma baixa de entre R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões no estoque. Além disto, o Estado precisará aumentar até 2029 (prazo previsto para zerar o estoque) os aportes para os pagamentos. Segundo Leite, o desembolso atual, de R$ 700 milhões/ano, deverá passar para R$ 1,5 bilhão/ano. Ele não precisou, contudo, a partir de quando os aportes aumentarão, e em que medida, informando apenas que o plano está sendo estruturado.

Vedações

Ainda durante a apresentação, e na coletiva de imprensa realizada na sequência, o Executivo assinalou que as vedações previstas no RRF, como aquelas referentes a novas contratações, reajustes, concursos e alterações em planos de carreiras, só serão absolutas durante o período transcorrido entre o a aceite da STN à proposta (e o consequente ingresso do Estado no Regime), e sua homologação, prevista para ocorrer entre maio e junho. Após a homologação, os pontos podem ser negociados, ou seja, poderão ser efetuadas mais despesas, contanto que o Estado demonstre de onde retirará os recursos para o aumento dos gastos, e mantendo o equilíbrio das contas.

Porém, como 2022 é ano de eleições, o calendário eleitoral também estipula uma série restrições em relação a temas referentes a aumento de despesa. Desta forma, eles seguirão vedados no próximo ano mesmo após a homologação do ingresso do RS no Regime de Recuperação Fiscal. Na prática, isto significa que concessão de reajustes, adequações de remunerações, criação de cargos, admissão de pessoal, realização de concursos e alterações em estruturas de carreiras que impliquem em aumento de gastos precisarão ser autorizados até 28 de janeiro, ou ficarão para 2023.

Calendário

A tentativa de adesão ao RRF, criado durante a administração de ex-presidente Michel Temer (MDB) e reformulado no governo Jair Bolsonaro (PL), ocorre, da parte do RS, desde o governo de José Ivo Sartori (MDB). O pedido feito na época do emedebista, contudo, não foi aceito. Agora, a STN tem 30 dias para aceitar ou negar a solicitação. Se aceitar, o Estado apresenta o plano completo, e passa a ser submetido às restrições impostas pelo Regime. Após o aceite da STN, o plano será avaliado pelo Ministério da Fazenda, e, se receber sinal verde, é homologado pelo presidente da República. A estimativa da Secretaria da Fazenda é de que a homologação ocorra entre maio e junho de 2022.