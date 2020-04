Governo do RS avalia dimensão do contágio de coronavírus em Passo Fundo

publicidade

Após a prefeitura de Passo Fundo cobrar mais atenção e recursos do governo estadual para conter a Covid-19, o governador Eduardo Leite se defendeu e disse que sempre “olhou para a cidade de uma maneira especial e diferenciada”. O chefe do Estado, acompanhado da secretária de Saúde Arita Bergmann, lembrou em coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, que o município da região do Planalto foi destino de dez novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), uma remessa de Equipamentos de Proteção Individual e do repasse, nos meses de março e abril, de R$ 1,5 milhão em recursos do Ministério da Saúde.

Eduardo Leite destacou que o governo está concentrando uma atenção maior na cidade visto que um dos casos – dos 59 reportados pelo município – se trata de contágio dentro do local de trabalho. O governador ainda disse que a dimensão do contágio neste local está sendo apurado. Segundo Arita Bergamnn, a situação epidemiológica também está sendo identificada em outras cidades.

Um relatório que aponta as possíveis causas deve ser divulgado ainda nesta semana. “De fato, a transmissão do vírus se dá por causas e nós já temos um levantamento de que esses novos casos confirmados no Lacen são de pessoas trabalhadoras, mais jovens, de vários municípios, não só de Passo Fundo. A tarde emitiremos uma nota informativa porque Passo Fundo não é a primeira região que acontecem surtos de dentro de um empreendimento”.

Passo Fundo é a segunda cidade gaúcha que concentra o maior volume de casos confirmados (59) e óbitos (6) em decorrência da Covid-19, ficando atrás apenas de Porto Alegre. O município tem 29.0 em incidência de casos por 100 mil habitantes.

“Equivocada, errada e ilegal”

O governador Eduardo Leite afirmou, em coletiva nesta quinta-feira, que os municípios da região Metropolitana de Porto Alegre que não estão respeitando o decreto de restrições estão tendo uma atitude “equivocada, errada e ilegal”. “Estamos tomando as providências junto ao Ministério Público para acionar essas cidades”, ressaltou.

Em reunião com Braga Neto e com o general Heleno, na última quarta-feira, o governador apresentou o modelo de distanciamento controlado, que será implementado no Rio Grande do Sul. Segundo Leite, o Estado está trabalhando em “regime de cooperação com o governo federal”.