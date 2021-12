Governo do RS deposita salários dos servidores nesta quinta-feira

publicidade

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou que depositará, nesta quinta-feira, a folha de dezembro dos servidores do Executivo. Em nota, o Piratini destacou que, "em novembro, completou um ano em que os salários são pagos de forma ininterrupta sem atrasos ou parcelamentos, mantendo a regularidade por todo o exercício de 2021".

Ainda sobre os rendimentos dos servidores, o governo já havia quitado o 13º salário do funcionalismo estadual. Segundo comunicado, totalizando valores de cerca de R$ 700 milhões. “Em 2021, houve diversos pagamentos do Tesouro do Estado regularizados, gerando economia para os cofres públicos. No caso dos fornecedores de obras e serviços, por exemplo, o pagamento em dia incentiva a redução de preços ofertados ao Estado, na medida em que as empresas têm mais segurança sobre o prazo e garantia de pagamento”, explicou o subsecretário do Tesouro do Estado, Bruno Jatene.

Ainda no início de dezembro, foram quitadas dívidas históricas com os municípios gaúchos referentes à manutenção de programas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) entre 2014 e 2018 no valor de R$ 432 milhões, que não estavam empenhados. Também em 2021 ficaram em dia os pagamentos de obras e estradas.