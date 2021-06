Governo do RS prepara calendário de vacinação contra a Covid-19 em adultos

publicidade

Em entrevista à Coluna do Estadão, o governador Eduardo Leite confirmou que o Rio Grande do Sul prepara um calendário de vacinação contra a Covid-19 por idade, semelhantes aos que Rio de Janeiro, São Paulo e a cidade de Fortaleza já divulgaram.

O cronograma seria tornado público até esta sexta, informação que a assessoria do Palácio Piratini não confirmou ao Correio do Povo até o início da tarde desta quinta.

Com 13 das 21 regiões do RS em alerta por conta da nova alta dos índices da pandemia, o Estado já iniciou a imunização em 3.241.285 até esta quinta-feira. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, 1.546.474 pessoas receberam as duas doses necessárias da vacina anticovid.

Nesta semana, a vacinação em nível estadual avançou para a categoria dos profissionais de educação. Antes, outros públicos específicos foram beneficiados. Nos próximos dias, cerca de 70% dos municípios gaúchos devem divulgar calendários próprios para aplicar as doses quem tenha entre 59 e 18 anos e não possuir comorbidades.