Governo faz propaganda de homem rural armado no Dia do Agricultor

publicidade

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência divulgou nesta quarta-feira, 28, nas redes sociais uma propaganda para homenagear o Dia do Agricultor, comemorado hoje. Uma imagem de um homem do campo armado com um rifle acompanha uma mensagem parabenizando os agricultores.

👨🏻‍🌾 Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. pic.twitter.com/oNf2FLRj5k — SecomVc (@secomvc) July 28, 2021

"Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo", escreveu a Secom no Twitter.

O texto da Comunicação do Planalto também ressalta que o presidente Jair Bolsonaro "estendeu a posse de arma do proprietário rural a toda a sua propriedade", em referência uma lei sancionada em setembro de 2019. A mudança na regra permite carregar a arma por toda a propriedade, e não apenas na sede do imóvel rural, como era previsto antes da nova legislação.

Hoje é dia do agricultor, não da milícia rural. Trocar enxada por arma é a cara de um governo que nada produz.https://t.co/MvbN4ygIbF — Ivan Valente (@IvanValente) July 28, 2021

A propaganda logo provocou forte reação contrária nas redes sociais e o termo "agricultor" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) criticou a peça e afirmou que o dia "não é da milícia rural". O deputado estadual Goura Nataraj (PDT-PR) também classificou a ação como "miliciana".